На Буковине подожгли одну из самых известных в мире синагог. Фото
На Буковине произошёл поджог в одном из наиболее известных иудейских храмов – синагоге Садгоры.
Об этом сообщили израильский посол Михаэль Бродский и Объединённая еврейская община Украины.
По имеющимся данным, неизвестный проник в синагогу Садгоры (окраина Черновцов), где свалил в кучу книги и совершил поджог.
Полиция оперативно прибыла на место и задержала нарушителя. Установлено, что месяц назад этот же мужчина пытался поджечь местную церковь и, по имеющимся сведениям, "психически неуравновешен".
Синагога в Садгоре – главный иудейский молитвенный дом и центр религиозной жизни еврейской общины.
