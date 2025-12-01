Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что начавшаяся сегодня неделя может стать поворотной для сторон, участвующих в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

Об этом она сказала перед началом заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Каллас также рассказала, что планирует сегодня обсудить итоги переговоров делегаций Украины и США в Майами с представителями Киева.

"Эта неделя может стать поворотной для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были трудными, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но я поговорю с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины сегодня", - отметила Каллас.

Ранее сегодня Владимир Зеленский комментировал итоги переговоров. По его словам, после переговоров в Майами остались сложные вопросы, которые следует проработать.

Заявления об итогах встречи их непосредственных участников немногословные и расплывчатые. Так, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры с украинцами была довольно продуктивными, но "ещё есть над чем работать". А глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам переговоров с США заявил, что "есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира".