Финляндия не намерена предоставлять Украине каких-либо гарантий безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, слова которого приводит Yle.

"Гарантии безопасности – это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая", – пояснил Орпо.

По его словам, на практике реальные гарантии безопасности будут исходить от крупных европейских стран и США.

Финляндия же была упомянута как одна из обеспечивающих гарантий безопасности стран в 28-пунктном мирном плане США. Орпо заявил, что не знает, почему Финляндия была указана в документе.

На вопрос, может ли Финляндия отправить своих солдат в Украину, Орпо ответил, что Хельсинки не хотят рисковать столкновением с Россией.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к несправедливым условиям мира для Украины.

Между тем на днях "коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.

