Вашингтон начинает новый этап сокращения расходов на государственное вещание: администрация Трампа собирается закрыть часть зарубежных офисов и радиостанций "Голоса Америки" (VOA), пишет The New York Times.

На прошлой неделе Белый дом уведомил Конгресс о планах сократить возможности вещания "Голоса Америки" несмотря на действующее судебное предписание поддерживать полноценную работу этой финансируемой из федерального бюджета структуры, которая должна обеспечивать независимые новости для стран с ограниченной свободой прессы.

Глава материнского агентства USAGM Кари Лейк в уведомлении от 25 ноября уточнила, что под нож пойдут шесть зарубежных бюро и четыре маркетинговых офиса, включая представительства в Джакарте (Индонезия), Исламабаде (Пакистан), Найроби (Кения) и Праге (Чехия).

Одновременно будут закрыты радиостанции "Голоса Америки" в Германии, Таиланде и Ботсване - администрация обещает, что где-то вещание попытаются продолжить через подрядчиков, но в документах прямо говорится о сокращении глобального следа VOA до более компактной сети.

Формально это очередной шаг в более широкой кампании Трампа по свёртыванию зарубежных новостных организаций с федеральным финансированием. С начала второго срока команда Лейк уже инициировала массовые сокращения, ставила на паузу программы на десятках языков и пыталась уволить руководство "Голоса Америки" - часть этих шагов суд временно приостановил, но курс на "усыхание" агентства не изменился.

Сама Лейк на слушаниях в Конгрессе называла USAGM "реликтом" холодной войны и "антиамериканской пропагандой за деньги налогоплательщиков", настаивая, что агентство нужно "урезать до размеров, при которых его можно будет просто ликвидировать".

Критики этих планов говорят о подрыве мягкой силы США и о том, что закрытие бюро в регионах с жёсткой цензурой лишит миллионы людей одного из немногих источников относительно независимой информации. Сторонники Лейк отвечают, что "американские ресурсы должны продвигать американские интересы", а "Голос Америки" в нынешнем виде предвзят и не оправдывает расходы.

