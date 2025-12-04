Крупнейшая в мире поисковая система Google публикует самые популярные запросы украинцев в уходящем году.

Как выяснилось, чаще всего украинцы искали графики отключения света, которые вернулись этой осенью после длительного отсутствия.

Среди персон лидируют боксер Александр Усик, герой проекта "Холостяк" Тарас Цимбалюк, новый премьер-министр Юлия Свириденко, герой нашумевшего коррупционного скандала Тимур Миндич и белорусский артист Макс Корж, на концерте которого в Варшаве были массовые беспорядки.

Среди запросов "что такое" популярнее всего стали - белый билет, НАБУ и мобилизационное распоряжение.

Среди покупок - уже потерявшая популярность китайская игрушка лабубу, пикап для ВСУ и айфон 17.

При этом среди фильмов граждане Украины искали "Ущелье", а из сериалов - второй сезон "Игры в кальмара".

В сентябре мы писали, что запрос "3 сентября", связанный с одноименной песней российского исполинителя Михаила Шуфутинского, занял второе место в трендах поисковика Google по Украине.

Ранее мы также писали о самых популярных запросах в Google за 2024 год. Среди лидеров запросов в Украине оказались "график отключений света", "Евро 2024", "Сырский" и "20 дней в Мариуполе". В покупках на первом месте были зарядные станции, вентиляторы, инверторы, а также айфон 16 и солнечные панели. Также пользователи интересовались терриконами и аббревиатурой МСЭК.