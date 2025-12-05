Кабинет министров предлагает внедрить новые военные контракты со сроками службы от 1 до 5 лет. Подписание такого контракта не будет освобождать от мобилизации после его окончания, но будет давать отсрочку от нее на год (для контрактов от 2 до 5 лет).

В Верховную Раду вносится соответствующий законопроект.

Как выяснилось, новые контракты, в случае принятия законопроекта, смогут заключить уже мобилизованные военные, подписавшие контракт, граждане в запасе и резервисты.

При этом военным обещают ежемесячно и ежегодно начислять бонусы за участие в боевых операциях.

Кабмин призывает Раду оперативно принять законопроект, чтобы он заработал уже в первом квартале 2026 года.

Напомним, в украинской казне нет средств, за счет которых можно было бы поднять зарплаты военным, поэтому власти обсуждают новую контрактную систему с улучшенными условиями.

Западные же СМИ пишут, что среди тех, кто заключает молодежные контракты с ВСУ, потери очень большие. Из случайной выборки в 11 молодых мужчин, заключивших в этом году контракты для граждан младше мобилизационного возраста, не воюет уже ни один.