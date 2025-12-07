Россия сменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины, нацелившись на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными.

Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Он напоминает, что ночью и утром 6 декабря Москва выпустила по Украине 704 воздушных средства поражения, включая дроны Shahed, а также гиперзвуковые ракеты "Кинжал", северокорейские KN-23, "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр".

Одним из главных ударов стала атака по узловой железнодорожной инфраструктуре в городе Фастов под Киевом. По словам министра Украины Алексея Кулебы, были повреждены "железнодорожный узел, вокзал, депо, обслуживающее электрички, и парк подвижного состава". Ранее Россия, по словам Репке, системно била по железным дорогам только на востоке Украины.

Также серьёзный удар пришелся и по сортировочному центру "Новой почты" в Днепре. Как сообщает Репке, местные жители пишут в соцсетях, что уничтожены десятки тысяч посылок, в том числе отправления для украинских военных - например, каски и приборы ночного видения.

Постоянно под прицелом находится и медицинская логистика: с ноября Россия атакует центральные распределительные базы, снабжающие больницы. После очередного удара 600 медучреждений остались без поставок.

Энергетическая инфраструктура остается одной из главных мишеней. Из-за разрушений сети жители ряда регионов живут по 12–16 часов в сутки без электричества, сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Ранее он сообщал, что Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике. По словам главы "Укрэнерго", вместо массированных ракетных атак разрушаются отдельные энергетические районы.

Напомним, сегодня ночью армия РФ атаковала энергетические объекты в Полтавской и Черниговской областях.