Вчерашняя ракетная атака на Днепр уничтожила второй за месяц склад фармацевтической продукции компании "Оптима-Фарм".

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в компании.

По информации издания, логистический хаб в Днепре, ключевой для поставок медикаментов в южные области Украины, был полностью уничтожен. По предварительным данным, среди персонала нет пострадавших.

В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений и размер ущерба, точные данные пока неизвестны.

Отметим, что "Оптима-Фарм" является одним из двух крупнейших дистрибьюторов лекарств в Украине.

Напомним, это уже третья атака на склады компании за последние три месяца. Ранее, 25 октября, во время масштабной атаки на Киев, склад, обслуживавший центральные регионы Украины, оказался под прицелом ВС РФ, и были разрушены офис и складской комплекс.

Позже в компании сообщили об убытках около $100 млн и уничтожении 20% месячного запаса лекарств страны.

