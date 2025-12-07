В Бухаресте на выборах мэра может победить ультраправый кандидат, который выступает против помощи Украине.

Об этом пишет агентство Reuters.

Издание имеет в виду Анку Александреску, аффилированную с правой партией "Альянс за объединение румын" (AUR). Они выступают против военной помощи Украине, критикуют ЕС и поддерживают президента США Дональда Трампа - в частности, по вопросам миграции.

"Баллотирующаяся как независимый кандидат при поддержке оппозиционного праворадикального "Альянса за объединение румын" делит первое место с левым социал-демократом Даниэлем Балутой в избирательной гонке за пост мэра Бухареста. С одной стороны, ставки для AUR огромны: победа в столице развеет идею о санитарном кордоне, изолирующем экстремистские партии", — сказал Серджиу Мискою, профессор политологии в Университете Бабеша-Бойяи.

Reuters отмечает, что с другой стороны победа любого из кандидатов правящей коалиции изменит баланс сил внутри неё.

Напомним, победившая на выборах в Чехии партия Андрея Бабиша ANO сформировала правящую коалицию. В коалицию с ANO вошли три партии, ранее критиковавшие поддержку Украины.

Ранее западные СМИ писали, что победа партии Бабиша в Чехии "всколыхнула Европейский союз". Кандидат обещал отказаться от инициативы по предоставлению боеприпасов для Украины в случае победы.