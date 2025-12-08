Соединенные Штаты планируют выделить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины в следующем году. Такая же сумма предусмотрена и на 2027 год.

Это следует из проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год, опубликованного на сайте конгресса.

Документ объемом более трех тысяч страниц цитируют американские медиа, включая Reuters и The New York Times. На этой неделе проект начнет рассматривать палата представителей.

Отметим, что эти 400 млн долларов проходят по давно существующей статье оборонного бюджета, которая работает с 2016 года в рамках программы USAI и обеспечивает плановое финансирование производства вооружений и подготовки украинских военных. Такой механизм действовал еще до начала полномасштабного вторжения. Он не связан с экстренными пакетами, которые США направляли Украине во время президентства Байдена.

То есть включение этой суммы в бюджет не означает разморозку военной помощи Украине, которую администрация Трампа прекратила предоставлять.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон прекратил финансовую поддержку Киева по решению президента США Дональда Трампа.

Западные СМИ писали, что США могут прекратить любую военную поддержку Украины, включая поставки оружия (даже за деньги) и разведданных, если Киев откажется пойти на условия мирного плана, предложенного Вашингтоном, включая вывод войск из Донецкой области.