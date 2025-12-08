Таиланд и Камбоджа нанесли удары по территории друг друга.

Об этом сообщают местные СМИ.

Представитель армии Таиланда, генерал-майор Винтай Сувари, сообщил, что камбоджийские войска сегодня утром около 05:05 открыли огонь по тайской территории. Он отметил, что войска Таиланда ответили в рамках правил ведения боевых действий.

По данным Сувари, около семи часов утра камбоджийские войска обстреляли другие приграничные районы, включая военную базу Анупонг. В результате один тайский солдат погиб, ещё двое получили ранения.

По словам генерал-майора, тайская сторона задействовала авиацию для ударов по военным целям в Камбодже с целью нейтрализации артиллерийских позиций камбоджийских сил.

Военный добавил, что в воскресенье камбоджийские войска обстреляли несколько районов на границе с Таиландом. В ответ армейское руководство распорядилось эвакуировать жителей четырёх приграничных провинций.

Минобороны Камбоджи заявляет, что тайские войска напали на камбоджийские силы в приграничных провинциях Прэахвихеа и Оддармеантьей, но Камбоджа не принимала ответных мер.

Таким образом, достоверно неизвестно, кто стал инициатором конфликта, поскольку стороны обвиняют друг друга.

Напомним, что последний раз вооруженное противостояние между странами произошло 24 июля.

После этих событий стороны достигли временного перемирия на переговорах в Малайзии, а в октябре при участии президента США Дональда Трампа состоялась церемония подписания мирного соглашения.