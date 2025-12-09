Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с папой римским Львом XIV в итальянском городе Кастель Гандольфо.

Об этом сообщают итальянские СМИ.

После завершения официальной части встречи Зеленский и понтифик вышли на балкон резиденции и поприветствовали собравшихся журналистов, не делая при этом никаких заявлений для прессы.

Далее у Зеленского запланирована встреча с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Переговоры будут посвящены дальнейшей военной, финансовой и политической поддержке Украины со стороны Италии и ЕС, а также сотрудничеству в международных коалициях.



Пресс-служба Ватикана сообщила телеканалу Sky TG24, что папа римский после встречи с Зеленским призвал к "диалогу ради справедливого мира".

"В ходе сердечной беседы, посвященной войне в Украине, святейший отец подтвердил необходимость продолжения диалога и вновь выразил свою искреннюю надежду на то, что продолжающиеся дипломатические инициативы могут привести к справедливому и прочному миру. Кроме того, он упомянул вопрос военнопленных и необходимость обеспечить возвращение украинских детей в свои семьи", - заявил Святой Престол.

Напомним, недавно избранный папа римский Лев XIV во время своей первой проповеди призвал к достижению "продолжительного и подлинного мира" в Украине.

Кроме того, он предлагал Ватикан в качестве места для переговоров между Украиной и Россией.