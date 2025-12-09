Прокуратура объявила, что завершила расследование и передала в суд дело бывшего ведущего телеканалов Newsone и "Наш" Назара Диордицы, более известного под псевдонимом Макс Назаров.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своей странице в Facebook.

По версии следствия, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Назаров на своем YouTube-канале "распространял видео с оправданием действий государства-агрессора" и называл войну "СВО". В ведомстве отметили, что это происходило несмотря на ежедневные трагические последствия российских ударов по мирным городам.

Санкция вменяемой Назарову статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, Служба безопасности Украины вручила ведущему подозрение 18 января - через несколько дней после выхода интервью бывшего владельца телеканала "Наш" Евгения Мураева с критикой в адрес властей Украины. Вскоре Назарова отправили под стражу, но он вышел из СИЗО под залог. Назаров отрицает свою вину и во время выступления в суде заявлял, что его судят за высказывания гостей эфиров. После ареста он ничего не публиковал в своих соцсетях.