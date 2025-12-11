Начиная с 11 декабря 1 000 гривен помощи в рамках программы "Зимняя поддержка" можно тратить на продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных, рассчитываясь картой "Национальный кэшбек".

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Такая опция уже доступна в торговых сетях Fozzy Group (ей принадлежат магазины "Сильпо", "Фора", THRASH!, Fozzy) и "Близенько". Всего сейчас воспользоваться ею можно более чем в 1 160 магазинах по всей Украине. Со временем перечень точек будет расширяться.

Возможность действительна только при посещении магазинов и не распространяется на онлайн-заказы.

В ведомстве напомнили, что средства "Зимней поддержки" кроме продуктов также можно тратить на оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительность, на товары от украинских производителей: лекарства и книги.

Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через "Дию", их следует потратить до 30 июня 2026 года. Те украинцы, которые получают пенсию и социальные выплаты через "Укрпочту" и для которых выплата сформирована автоматически, а также самостоятельно оформлявшие заявку в почтовых отделениях, могут потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

К настоящему моменту помощь уже поступила более чем 11,9 миллиону украинцев. С карт "Национальный кэшбек" потрачено более 3,4 миллиарда гривен.

Напомним, в рамках программы "Зимняя поддержка" также выплачивают 6 500 гривен, но только семьям с детьми определенных категорий.

В конце осени СМИ сообщали, что выплаты по программе "Национальный кешбэк" могут прекратиться с января из-за нехватки средств в бюджете.