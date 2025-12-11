На подконтрольной Украине части Донецкой области осталась работать только одна шахта.

Об этом в интервью изданию "Новости Донбасса" сообщил народный депутат от партии "Батькивщина" и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, единственная рабочая шахта сталкивается с серьёзными проблемами из-за отключений электроэнергии.

"Да, одна-единственная. Это шахта "Новодонецкая" ближе к границе с Харьковской областью, где шахтеры работают, добывают уголь. Примерно восемьсот тонн горной массы в сутки. Иногда меньше, потому что шахта постоянно обесточивается. Бывает так, что под землей одновременно в обесточенных выработках остаются 150-160 человек. Шахта начинает затапливаться, загазовываться, принимаются аварийные меры, чтобы вывести людей на поверхность", - рассказал Волынец.

Эта шахта входит в структуру госпредприятия "Добропольеуголь". Еще две выработки этого предприятия, по информации нардепа, уже затоплены.

Он добавил, что в целом из 145 шахт, которые работали в Украине в 2014 году, сейчас осталось 13. Большая часть оказалась на захваченных РФ территориях, часть уничтожена из-за боевых действий.

Напомним, недавно закрылась шахта "Белозерская" около Доброполья.

Ранее в Раде заявили, что в Украине вскоре могут возникнуть серьёзные проблемы из-за нехватки угля.