Работники Лувра объявили забастовку из-за неудовлетворительных условий труда и недостатков в системе безопасности после дерзкого ограбления музея в октябре. Забастовка начнется в понедельник, 15 декабря. Акция протеста будет бессрочной.

Об этом сообщает France 24.

Три профсоюза работников Лувра единогласно проголосовали за забастовку и требуют срочно провести ремонт музея, а также улучшить условия труда, что стало неприятным сюрпризом для и без того находящегося в затруднительном положении руководства учреждения. На собрании, которое приняло решение о забастовке, присутствовали около 200 сотрудников музея. По их словам в совместном письме, адресованном министру культуры Рашиде Дати, "сегодня они чувствуют себя последним бастионом перед крахом". Также в послании говорится, что Лувр страдает из-за недостаточного количества персонала, технических неполадок и ветхости здания. Профсоюзы требуют создания 200 новых рабочих мест в сфере безопасности и обслуживания посетителей.

Если к забастовке присоединятся все 2 100 сотрудников Лувра, она может привести к закрытию учреждения в преддверии рождественских праздников, когда Париж полон туристов.

Лувр уже временно закрывался в этом году 16 июня, когда сотрудники галерей, билетные кассиры и сотрудники службы безопасности вышли на забастовку, жалуясь на нехватку персонала.

Напомним, октябрьское ограбление выявило огромные недостатки в системе защиты музея.

Полиция Франции задержала нескольких человек по подозрению в участии в преступлении.