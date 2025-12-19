Детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова в июле 2025 года избивали сотрудники СБУ во время обыска перед задержанием.

Об этом он заявил в интервью "Суспильному".

"Ко мне пришли около 15 человек, вооруженных карабинами, пистолетами, щитами и стробоскопами. Меня поставили на колени, уложили на пол, начали бить по туловищу, ломать суставы. Чувствовал, что я террорист номер один", – рассказал Магамедрасулов.

Он также сказал, что сотрудники Службы безопасности Украины получили доступ к его телефону, который был изъят во время обыска.

"На мое преследование на самом деле был потрачен огромный ресурс. Работало целое управление как в СБУ, так и в прокуратуре", - заявляет детектив.

Ранее Магамедрасулов заявлял, что за бизнесменом Тимуром Миндичем, дело которого ведет НАБУ, стоят "бенефициары".

О том, что означает освобождение детектива НАБУ Магамедрасулова мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.