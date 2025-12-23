Страны Европейского Союза в прошлом году закупили у России рыбы на 709 миллионов евро.

Об этом сообщает Euroactiv.

По информации издания, крупнейшими импортёрами российской рыбы стали Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

В статье отмечается, что страны Балтии, Финляндия и Швеция рассматривают рыболовство как важный инструмент экономического давления на Кремль, учитывая общие с Россией воды Балтийского моря. Они неоднократно выступали за повышение пошлин на российские морепродукты, значительные объёмы которых продолжают поступать на рынок ЕС. Для экологических организаций это вопрос не только экономики, но и морали.

Недавно две крупные российские рыболовные компании - Norebo и Murman Seafood - были признаны виновными в проведении государственного шпионажа в водах ЕС, что привело к введению санкций. Однако Еврокомиссия отклонила призывы к введению дополнительных ограничений на импорт рыбы. К этой идее с опаской относятся многие страны ЕС, пишет Euroactiv.

В публичных заявлениях Еврокомиссия утверждает, что сделано достаточно для отказа от использования российской рыбы. Был запрещен импорт икры наряду с шампанским и бриллиантами, хотя Россия поставляла её в очень небольших количествах.

Но другие рыбные продукты продолжали поступать в ЕС, в частности, треска и минтай, некоторые даже ввозились беспошлинно. ЕС лишил этот импорт доступа к каким-либо тарифным скидкам с 2024 года, но масштабные поставки продолжаются.

Напомним, что Россия за время войны получила от ЕС на 124 миллиарда евро больше, чем Украина.

Ранее стало известно, что Европа остаётся крупнейшим в мире покупателем газа у России.