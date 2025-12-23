Полиция безопасности и Государственная прокуратура Эстонии закрыли уголовное дело о падении 24 августа беспилотника на поле в деревне Аакре. Производство прекратили из-за невозможности установить ответственное лицо.

Об этом сообщает ERR.

Собранные доказательства указывают на то, что дрон украинского происхождения залетел из воздушного пространства России в воздушное пространство Латвии, после чего направился в Эстонию, пока ранним утром 24 августа не упал. Экспертиза выявила на его обломках следы используемого в ударных дронах взрывчатого вещества.

Во время расследования не удалось установить точную траекторию полета дрона, а также признаков того, что его направили на территорию Эстонии умышленно или что эстонские объекты являлись его целью.

"Собранные доказательства указывают на то, что дрон попал в Эстонию через Латвию из России, поэтому дальнейший сбор доказательств предполагал бы направление запроса о правовой помощи в Россию. Поскольку международное правовое сотрудничество с Россией не осуществляется, в настоящее время невозможно получить дополнительную информацию для установления лица, ответственного за преступление. В такой ситуации в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом производство следует прекратить. Если же появятся новые доказательства, позволяющие продолжить расследование, производство может быть возобновлено", – пояснила государственный прокурор Трийну Олев-Аас.

Летом мы писали об этом инциденте и сообщали, что в те дни Украина била дронами по порту Усть-Луга в Ленинградской области, что рядом с Эстонией. Тогда эстонская сторона сразу заявила, что упавший БпЛА украинский.

Вскоре после этого Эстония запретила полеты у своей границы с Россией.