Между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими ударами по объектам энергетики есть связь.

Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

По словам президента, бывали случаи, когда китайские спутники снимали украинские объекты, а потом их атаковали войска РФ с воздуха.

"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, позволяющую России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами", — сообщил Зеленский.

В начале октября он обвинил Пекин в том, что тот не поддерживает завершение войны в Украине.

Между тем на днях заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица летал в Пекин, где встретился с послом США Дэвидом Пердью и заместителем министра иностранных дел КНР Лю Бинем.