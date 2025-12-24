У Украины осталось мало эффективных военных вариантов.

Об этом пишет редактор газеты The Guardian по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг.

"Ослабленная, но далекая от поражения Украина смотрит в будущее, в 2026 год, имея мало эффективных военных вариантов, несмотря на то, что ЕС согласовал критически важный кредит в размере 90 млрд евро. Финансирование поможет Киеву продолжать оборону с нынешней интенсивностью до конца 2027 года, но не приведет к трансформации перспектив на поле боя", - полагает журналист.

Он считает, что текущий уровень мобилизации не позволяет ни России, ни Украине переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, однако Россия и с текущими темпами продвижения сумеет захватить весь Донбасс - как минимум за год, а то и больше, учитывая большое количество застройки, и с сотнями тысяч солдат убитыми.

Также он пишет, что и Украина несет серьёзные потери при попытках проведения наступательных операций (в частности, приводится пример прошлогоднего наступления ВСУ в Курской области), что негативно влияет на состояние резервов ВСУ.

"Некоторые украинцы обеспокоены тем, что интенсивное применение Киевом контратак в течение последних двух лет, сначала в Курской области России в августе 2024 года, а затем для замедления российского прогресса в городе Покровск и вокруг него, используя группы штурмовых подразделений, создало стратегическую слабость. Курское вторжение, хотя и ненадолго подняло моральный дух Украины, мало что достигло в среднесрочной перспективе, кроме как замедлило продвижение России в других местах. Критики говорят, что так называемые "сырские полки", названные в честь главнокомандующего Александра Сырского, поскольку они находятся под его прямой ответственностью, понесли большие потери до такой степени, что украинских резервов оказалось недостаточно для преодоления кризисов на передовой. После Курска Украина, похоже, не способна удивлять на суше", - считает Саббаг.

По его мнению, события могут развиваться быстрее всего на политическом фронте, "особенно в Белом доме, в зависимости от того, как Дональд Трамп отреагирует на свои неудачные попытки добиться прекращения огня. Сохраняется риск того, что разгневанный президент США сократит поставки разведывательной информации в Киев, если Зеленский продолжит отказываться уступать территорию, хотя прекращение поставок оружия Украине стало бы настоящим сюрпризом. Есть также надежда, что прокремлевская позиция Трампа будет подорвана плохими результатами республиканцев на промежуточных выборах в США".

Он считает наиболее реалистичной перспективой для Украины - попытаться удержать Россию в условиях нынешнего почти полного застоя в надежде, что в итоге что-то изменится.

"Проблема Киева, однако, заключается в том, что пока Владимир Путин считает, что может добиться чего-то от переговоров с Трампом, он не ощущает непосредственного давления с целью прекращения боевых действий", - говорится в статье.

Ранее Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана, который делегации из Киева и Вашингтона обсуждали на переговорах в США.

Западная пресса уже расценила озвученный Зеленским мирный план как готовность вывести войска из Донбасса.