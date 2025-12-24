С 1 января в Китае запретят порноконтент даже в личных переписках - WP
В Китае с 1 января запретят весь порнографический контент, даже в личных чатах.
Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
Согласно новому закону, за фото половых органов и пошлости в переписках будут полагаться до 15 суток ареста и штраф до 700 долларов.
Новый закон распространяется даже на переписки по обоюдному согласию.
Китайские власти заявляют, что борьба с порнографией становится не только вопросом морали, но и предметом правового регулирования. Особый акцент в новых нормах сделан на защите несовершеннолетних.
Поводом для ужесточения регулирования, по данным издания, стал ряд громких скандалов, связанных с распространением интимных изображений без согласия женщин в онлайн-группах. Власти подчеркивают, что цель реформ – создание "чистого и безопасного цифрового пространства", но реакция пользователей в китайских соцсетях остается неоднозначной.
Ранее мы писали, что Европарламент призвал ограничить доступ в социальные сети детям до 16 лет.
Тем временем Австралия первой в мире запретила доступ подросткам в социальные сети.