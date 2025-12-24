В Китае с 1 января запретят весь порнографический контент, даже в личных чатах.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Согласно новому закону, за фото половых органов и пошлости в переписках будут полагаться до 15 суток ареста и штраф до 700 долларов.

Новый закон распространяется даже на переписки по обоюдному согласию.

Китайские власти заявляют, что борьба с порнографией становится не только вопросом морали, но и предметом правового регулирования. Особый акцент в новых нормах сделан на защите несовершеннолетних.

Поводом для ужесточения регулирования, по данным издания, стал ряд громких скандалов, связанных с распространением интимных изображений без согласия женщин в онлайн-группах. Власти подчеркивают, что цель реформ – создание "чистого и безопасного цифрового пространства", но реакция пользователей в китайских соцсетях остается неоднозначной.

Ранее мы писали, что Европарламент призвал ограничить доступ в социальные сети детям до 16 лет.

Тем временем Австралия первой в мире запретила доступ подросткам в социальные сети.