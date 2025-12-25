Индия активно строит дороги, туннели и взлетно-посадочные полосы в Гималаях, готовясь к возможному будущему столкновению с Китаем.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Китай десятилетиями создавал обширную сеть дорог вдоль своих приграничных районов.

Индия в свою очередь мало, что сделала для развития инфраструктуры, необходимой ее военным для передвижения по собственным горным приграничным районам.

Аналитики считают, что в момент, когда в 2020 году вспыхнули бои — солдаты на высоте 4200 метров сражались врукопашную, используя дубинки и палки, обмотанные колючей проволокой, — Пекин мог бы перебросить подкрепления в течение нескольких часов.

Индии же потребовалась бы неделя для переброски дополнительных войск по своим неровным или отсутствующим дорогам. Тогда индусы поняли, что им нужно развивать инфраструктуру в этом районе, говорится в статье.

Напомним, в конце августа председатель КНР Си Цзиньпин впервые за семь лет встретился в Китае с премьер-министром Индии Нарендра Моди.

По итогу саммита Си Цзиньпин призвал Россию, Индию и другие страны региона вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние.