Появились кадры пожара на территории порта Темрюк в Краснодарском крае РФ.

Спутниковые снимки опубликовало издание "Радио Свобода". Ранее в местном оперштабе сообщили о ночной атаке дронов на нефтяное хранилище.

Загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Огонь охватил около 2 тыс. кв. метров. Столб дыма растянулся на 30 километров.

Темрюк является крупным портом на юге России, через который экспортируется сжиженный углеводородный газ и отправляются нефтяные грузы. В начале декабря порт уже подвергался атакам беспилотников.

Ранее мы публиковали кадры пожара после того как танкер теневого флота РФ сообщил об атаке в Чёрном море .

Война в Украине продолжается 1401-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 25 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду в Украине значительно ужесточили графики отключений света после ударов РФ по объектам энергетики и наступления морозов. Так, в Киеве длительность отключений возросла до 17 часов. Эксперты предупредили, что для мирного населения эта зима станет самой тяжёлой за время войны.

