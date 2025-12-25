Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего председателя ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МВД.

Павелко внесли в перечень лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования. Датой исчезновения указано 5 ноября 2025 года.

Следствие инкриминирует Павелко присвоение и растрату имущества, а также служебный подлог. Речь идёт о деле о хищении средств при закупке оборудования для строительства завода по производству искусственного футбольного покрытия. По версии следствия, часть отмытых денег позже была легализована.

Подозрения по этому делу были объявлены ещё в ноябре 2022 года. Тогда фигурантами дела стали Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий. Суд избирал им меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. В июне 2023 года Павелко был взят под стражу, а в феврале 2024 года суд отменил содержание под арестом, после чего он вышел на свободу.

Напомним, в октябре Павелко получил новое подозрение – по делу о хищении средств, переданных Украине УЕФА.

