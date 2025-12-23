Апелляционный суд Киева снизил уже внесённый залог для экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого до 7 миллиона гривен.

Напомним, что 14 миллионов за Кудрицкого внесли на следующий день после ареста и с тех пор бывший начальник национальной энергетической компании находится на свободе.

Согласно логике, теперь Кудрицкому должны вернуть 7 миллионов гривен.

Напомним, Кудрицкого подозревают в присвоении денег на тендерах.

Ранее эксперт заявил, что большинство энергетических объектов Украины не имеют защиты до сих пор.

Как мы также сообщали, руководителя Госагентства по восстановлению Мустафу Найема могли уволить чтобы избежать отчёта по защите энергообъектов Украины.

Война в Украине продолжается 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ перешли зашли на территорию Украины в Сумской области, заняв село Грабовское Краснопольского района. По данным Deep State, Грабовское находится в серой зоне. Также за последние дни зафиксировано крупное продвижение противника в окрестностях Северска Донецкой области.

