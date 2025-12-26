В Санкт-Петербурге задержали 70 человек, которые съехались со всей РФ для проведения молитвы за здоровье президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявляют российские паблики, называя эту организацию "радикальной сектой".

По данным пабликов, эта организация была создана в Украине, а её основатели "говорили о пробуждении сознания, внутреннем духовном развитии, вели семинары и лекции, на которых обучали целительству".

Они также обсуждали войну, молились за Зеленского и хвалили Вооруженные силы Украины.

Один из лидеров организаци - профессор и доктор педагогических наук Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Ольга Даутова.

Текст молитвы за Зеленского "секты", собравшейся в Санкт-Петербурге, публикуют российские СМИ:

"Архангел Михаил, Апостолы Христовы и все святые, защитите Владимира Зеленского, его команду и всех защитников Украины. Ограждаю дом ваш: Харьков и область, Покровск и район, Сумы и область, Киев и область, Днепр и область, Запорожье и область, Херсон и область, Одесса и область, Курское направление. Страну вашу, Украину, в круге молитв моих схороняя ее от огненного опаления, воровского нападения и всякогозла и страхования. Аминь".

Отметим, что за поддержку ВСУ в РФ грозит уголовная ответственность.

