Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Фото: Facebook

Недавно избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани официально вступил в должность и принес присягу на Коране.

Церемония прошла на закрытой с 1945 года станции Сити-Холл на Манхэттене — одной из самых старых в нью-йоркском метрополитене. 

Присягу у Мамдани приняла генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

"Это поистине честь и привилегия всей моей жизни", — сказал он в своем коротком выступлении. 

Рядом с новым главой города находились его супруга Рама Дуваджи и родители. Во время церемонии Мамдани положил руку на Коран. 

Таким образом он стал первым мусульманином, который возглавил крупнейший американский мегаполис.

В ноябре мы писали, что на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани.

Подробнее о том, кто такой Мамдани, и в чем значение его победы для внутриполитических раскладов в США мы писали в отдельном материале.

