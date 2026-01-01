Новый мэра Нью-Йорка Мамдани принес присягу на Коране
Недавно избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани официально вступил в должность и принес присягу на Коране.
Церемония прошла на закрытой с 1945 года станции Сити-Холл на Манхэттене — одной из самых старых в нью-йоркском метрополитене.
Присягу у Мамдани приняла генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
"Это поистине честь и привилегия всей моей жизни", — сказал он в своем коротком выступлении.
Рядом с новым главой города находились его супруга Рама Дуваджи и родители. Во время церемонии Мамдани положил руку на Коран.
Таким образом он стал первым мусульманином, который возглавил крупнейший американский мегаполис.
В ноябре мы писали, что на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани.
Подробнее о том, кто такой Мамдани, и в чем значение его победы для внутриполитических раскладов в США мы писали в отдельном материале.
