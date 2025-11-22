Встреча президента США Дональда Трампа с его яростным критиком, избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, в Белом доме прошла на удивление дружелюбно.

Об этом сообщает CNN.

По информации, Трамп несколько раз подчеркивал, что их позиции частично совпадают.

Он сказал: "Я думаю, он удивит некоторых консерваторов" и "Мы согласны по куда большему количеству вопросов, чем я ожидал". На вопрос о возможном сокращении финансирования города он ответил: "Ожидаю, что буду ему помогать, а не вредить".

Мамдани избегал споров и возвращал разговор к теме доступности жизни. Отвечая на вопросы о своих резких заявлениях в адрес президента, он не отступил, но сразу переводил разговор к проблеме стоимости жизни.

Мамдани также отметил: "Больше жителей Нью-Йорка проголосовали за президента Трампа на последних выборах из-за его внимания к росту расходов, и я рассчитываю работать вместе над повесткой доступности".

Иногда Трамп сам сглаживал острые вопросы.

Когда журналисты напомнили, что Мамдани называл его "фашистом", Трамп вмешался: "Все нормально. Просто скажите да. Это легче". На упоминание слова "деспот" он ответил: "Меня называли и хуже". Он также заявил, что их взгляды на безопасность совпадают: "Он не хочет видеть преступность, и я не хочу. У меня нет сомнений, что мы найдем общий язык".

CNN объясняет такой дружелюбный диалог тем, что Трамп уважает победителей.

"Даже когда он не согласен с кем-то политически, он, кажется, уважает политическую стойкость и победителей. И сейчас Мамдани — победитель", - делает вывод телеканал.

Также отмечается, что Трамп "растоптал" стратегию республиканцев по противодействию Мамдани.

"Республиканцы неделями, если не месяцами намекали, что готовятся связать демократов по всей стране с политикой Мамдани. Судя по тому, как неохотно некоторые демократы соглашались его поддерживать, они этого тоже опасались. Это была первая крупная возможность для Республиканской партии продвинуть этот месседж — выставить контраст между повесткой Трампа и предполагаемым «коммунизмом», который, как утверждается, заразил Демократическую партию на национальном уровне. Трамп просто растоптал эту стратегию", - пишет телеканал.

Ранее СМИ сообщали, что после избрания Мамдани мэром Нью-Йорка в городском правительстве опасались, что Трамп, пообещавший "разобраться" с Мамдани, может направить в город подразделения Национальной гвардии или ФБР.

Подробнее о том, кто такой Мамдани, и в чем значение его победы на внутриполитических раскладов в США, мы писали в отдельном материале.