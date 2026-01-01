В Ровно патрульные остановили мужчину в костюме Святого Николая, который ехал на Mercedes-Benz во время комендантского часа.

Об этом сообщила полиция, видео задержания публикуют местные телеграм-каналы.

Первые минуты диалога водитель невнятно озвучил возражения и не сразу последовал требованиям полицейских предъявить документы, спросив: "Какого чёрта?"

После фиксации факта своего опьянения "Санта Клаус" уточнил, что пил шампанское и заявил, что ему "хочется кого-нибуль поздравить".

По данным правоохранителей, алкотестер показал 2,25 промилле. На водителя составили протокол о вождении в нетрезвом виде, автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Ранее мы публиковали кадры как в Ровно задержали "Деда Мороза", который ездил на красном мотоцикле без прав.

Транспортное средство остановили работники дорожной службы из-за того, что находившийся в коляске пассажир не имел на голове шлема.

"Вестники праздничного настроения тоже должны соблюдать ПДД, а не подвергать опасности себя и других", – отметили в полиции.

Напомним, недавно среди молодых жителей Харькова провели опрос: "Святой Николай или Дед Мороз?"