Харьковская молодежь выбирает Деда Мороза, а не Святого Николая.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя видео опроса, проведённого на улицах города.

Так, из 19 опрошенных молодых харьковчан 17 выбрали Деда Мороза, двое – святого Николая.

Напомним, после российского вторжения 2022 года в Днепре начали бороться с новогодним персонажем.

Ранее "Страна" поясняла за что в Украине объявили войну Деду Морозу и при чём тут сталинские репрессии.

Война в Украине идёт 1395-й день.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. К четвергу войска РФ в Донецкой области продвинулись под Покровском, в Северске и в районе посёлка Дачного. Также существенно сократилась площадь, контролируемая ВСУ в Мирнограде. Россияне утверждают, что в этом городе осталось лишб очаговое сопротивление сил обороны Украины.

