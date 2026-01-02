В штате Миннесота выявлено мошенничество с детскими садами. Учреждения получали щедрое государственное финансирование, хотя в них не было детей.

Об этом сообщил журналист Ник Ширли в своем расследовании, опубликованном в его соцсетях.

По его словам, центры по уходу за детьми дошкольного возраста в штате Миннесота стали элементом мошенничества с деньгами налогоплательщиков. В своем видеорепортаже он обошел содержащиеся сомалийскими мигрантами детские сады, в которых, как оказалось, днем в рабочий день нет детей. Поскольку многие детские сады существуют годами и годами получают от штата многомиллионные выплаты, журналист задавал вопросы окрестным жителям, видели ли они детей, привозят ли их в эти детсады и забирают ли оттуда. Ответ был отрицательным.

"Мы обнаружили мошенничество на сумму более $110 млн за один день", — написал Ширли под роликом.

Средства перечислялись некоммерческим организациям и частным центрам, официально заявленным как поставщики услуг для детей. В одном из случаев к детскому центру были приписаны 102 ребёнка, он получил выплат на сумму $2,66 млн, но де-факто с детьми не работает.

Видео стало в соцсети Х вирусным, набрав 56 млн просмотров, а в Ютубе - почти 3 млн.

После резонанса в соцсетях Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило о заморозке всех федеральных выплат на оплату услуг по уходу за детьми в штате Миннесота. NBC News приводит слова замминистра Джима О’Нила и помощника министра Алекса Адамса о том, что помимо приостановки всех выплат в Миннесоту ведомство вводит новые требования к выплатам за услуги по уходу за детьми по всей стране. В заявлении говорится, что для всех платежей, обрабатываемых подразделением министерства Администрацией по делам детей и семей, будут "требовать обоснования и квитанции или фотодоказательства".

О’Нил также добавил, что средства будут выделять "только тогда, когда штаты докажут, что они расходуются законным образом".

Наиболее заметным получателем средств стала программа детского питания под названием "Накормим наше будущее", в отношении которой выявлены факты мошенничества на сотни миллионов долларов.

Прокурор США Джозеф Томпсон заявил, что после завершения расследований в отношении программы помощи в уходе за детьми в Миннесоте (CCAP) сумма ущерба от мошенничества может превысить $1 млрд.

Ряд иностранных СМИ пишут, что через программу помощи детям чиновники выводили средства налогоплательщиков за рубеж, покупая недвижимость и автомобили. А республиканцы считают, что на деньги, украденные через схему с детскими садами, демократы намерены подкупать избирателей на промежуточных выборах в конгресс. Телеканал же Fox News сообщал, что часть средств, присвоенных сомалийской диаспорой, оказалась в руках сомалийской террористической группировки "Аль-Шабаб".

При этом в США часто обвиняют в коррупции другие страны. Так, в Пентагоне заявили, что Украина остается одной из самых коррумпированных государств Европы.

А подозреваемый в незаконном обогащении Хантер Байден назвал Украину змеиным гнездом с запредельным уровнем коррупции.