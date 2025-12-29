Правоохранители разоблачили схему в "Укрэнерго" по хищению электроэнергии на 168 млн грн.

Об этом говорится в публикации Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, в "Укрэнерго" давали электроэнергию поставщику за счет небалансов (когда в сети больше энергии, чем нужно).

Далее поставщик передавал этот свет промышленному предприятию, а тот за него не платил. "Укрэнерго" при этом не применяло никаких санкций.

"В результате незаконных действий безосновательно отпущено более 82 тысяч МВт·ч электроэнергии общей стоимостью свыше 168 миллионов гривен, что привело к тяжелым последствиям для государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Подозрения получили директор коммерческого предприятия, бывший директор электропоставщика и чиновник "Укрэнерго".

При обыске у подозреваемых изъяты документы, черновые записи и другие материалы, имеющие доказательное значение. Следственные действия продолжаются, а суд рассматривает вопрос об избрании мер для фигурантов дела.

Напомним, бывший глава государственной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, который недавно был взят под стражу, но сразу же вышел под залог, заявил, что власти Украины "до смерти напуганы" возможными протестами этой зимой из-за отключений света.

По версии следствия Кудрицкого, в 2018 году, когда он в "Укрэнерго" был еще заместителем директора по инвестициям, он с арестованным и сидящим в СИЗО львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем украли деньги на тендерах по реконструкции внешнего ограждения подстанций.