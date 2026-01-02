За время войны в Украине увеличилось количество людей с инвалидностью: оно выросло с 2,7 миллиона до 3,4 миллиона человек.

Об этом в эфире телеканала "Новини Live" сообщил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах.

По его словам, коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к 3:1.

"Общие убытки от разрушения нашей инфраструктуры - энергетической, транспортной, социальной, промышленной - уже приближаются к триллиону долларов. Это беспрецедентные масштабы разрушения, аналогов не было со времен Второй мировой войны. Самое ценное, что есть в каждом государстве, - жизни людей. Статистика за первую половину 2025 года говорит, что зарегистрировано около 100 тысяч новорожденных и 249 тысяч смертей. У нас коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к 3:1. По некоторым данным, сейчас в Украине насчитывается 28-29 миллионов человек, проживающих на контролируемой территории. Из них 10,2 миллиона - это пенсионеры. К тому же растет число людей с инвалидностью. Сейчас из уже 3,4 миллиона. За период войны их количество увеличилось на 700 тысяч. Вот цена, которую платит Украина за эту ситуацию. Поэтому пора завершать горячую фазу войны на сбалансированных условиях", - сказал Кинах.

Напомним, по данным Министерства юстиции, в 2024 году смертность в Украине превысила рождаемость в 2,8 раза.

А согласно информации ЦРУ, в Украине самый высокий уровень смертности в мире и самый низкий показатель рождаемости.