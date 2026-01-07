Единственным фактором, который сегодня объединяет украинцев, являются кладбища. А виноваты в этом россияне.

Такое заявление в интервью газете "Экономическая правда" сделал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

У чиновника спросили, виноваты ли власти в том, что Киев оторван от реальности и не чувствует войны.

"Это всегда о балансе. Давайте просто разберемся, между чем нам надо выдержать баланс? У нас есть большая военная составляющая. Чрезвычайная нагрузка. Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну.

Виновата ли власть? Безусловно. Будет ли власть нести свою ответственность? Безусловно. Но мы должны понимать, что основная ответственность за всё это не на власти. В моем понимании – на россиянах. Они напали на нашу страну, а не мы напали сами на себя", - ответил министр.

После публикации материала Кулеба попросил журналистов издания разъяснить читателям свои слова об объединяющей роли кладбищ.

"Фраза, которую активно обсуждают, прозвучала в разговоре о разнице опыта между людьми из тыловых и прифронтовых регионов. О том, как по-разному ощущается война в зависимости от того, где ты живёшь. О том, что важно помнить, что война касается всех украинцев. И к сожалению, сегодня в стране нет ни одной общины, где бы не было кладбища с украинским флагом, где похоронен военный. Конечно, это тяжелый тезис, но мы должны ежедневно понимать жертву и цену борьбы украинцев за свою страну. О героях, которые положили жизнь за свое государство. Именно об этом эта фраза", - объяснился чиновник.

Что касается оторванности некоторых регионов от реальности войны, то на днях мы рассказывали о толпах и очередях в Буковеле. При этом цены на курорте сейчас зашкаливают на всё и среднестатистическому украинцу тамошние услуги не по карману.

Осенью глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что украинцы живут во время войны "кайфуя". Им "не на что жаловаться", так как в стране "очень хорошие условия".