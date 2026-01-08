Президент США Дональд Трамп распорядился о выходе страны из 66 международных организаций и учреждений ООН, которые "противоречат интересам Соединенных Штатов". Среди них числится Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), который совместно финансировали ЕС, США и Канада, изучающий оружие массового поражения и подвергавшийся критике со стороны РФ.

О распоряжении сообщила пресс-служба Белого дома.

УНТЦ был создан в начале 1990-х, в период ядерного и химического разоружения Украины. Заявленная цель украинской организации - предотвратить попадание в руки террористов и некоторых стран знаний о создании оружия, особенно ядерного или биологического, а также направление работы ученых в мирное русло.

В 2022 году Россия заявляла, что Вашингтон потратил более 350 миллионов долларов "только за последние годы" на проекты УНТЦ, в том числе на "военно-биологические программы", исследования в интересах Пентагона в области биологического оружия. Эти обвинения повторял Китай.

США, Украина и сам центр отвергали обвинения, подчеркивая, что центр поддерживает только мирные научные исследования. После февраля 2022 года они называли такие обвинения попыткой России обосновать свое вторжение в Украину.

Кроме УНТЦ Трамп остановил участие в таких организациях, как Форум европейских национальных научно-исследовательских лабораторий автомобильных дорог, Международный центр изучения, сохранения и реставрации культурного наследия и Панамериканский институт географии и истории. Чем они противоречат интересам Вашингтона, неясно.

Напомним, в марте Вашингтон вышел из международной группы по расследованию преступлений России в Украине.

А в ноябре 2025 года по решению Трампа США прекратили финансовую поддержку Киева.