Киевский апелляционный суд разрешил народному депутату Нестору Шуфричу выйти из следственного изолятора (СИЗО) под залог в 33 миллиона 280 тысяч гривен.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил адвокат нардепа Виктор Карпенко.

"Есть определение Киевского апелляционного суда от 6 января. Действительно приняли решение, что в меру пресечения в виде содержания под стражей внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог. Это произошло во вторник, а сумма не маленькая", – рассказал адвокат, отметив, что не знает, будет ли внесен залог и когда это произойдет.

Служащий в ВСУ сын Шуфрича Александр уверен, что сумму удастся собрать.

"Я более чем уверен, что если решение принято и оно вступило в законную силу, то, конечно, у отца достаточно людей, которые были бы готовы за него поручиться. Соратники по партии брали его на поруки, среди них есть задекларированные долларовые миллионеры. И если они проявят политическую солидарность, наверняка они внесут за него залог", - сказал Александр Шуфрич.

Напомним, Шуфрич находится в СИЗО с сентября 2023 года. По версии СБУ, он "систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство - искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне один народ". Сам Шуфрич обвинения отрицает и называет смешными.