Лондон не отправит миротворческий контингент на территории подконтрольные Киеву, если будет существовать угроза безопасности британских военных.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Ричард Найтон, передаёт местная газета Financial Times.

Напомним, Британия и Франция на прошлой неделе подписали меморандум о намерении отправить в Украину миротворцев после войны. Однако РФ угрожала нанести по ним удар. Кроме того до сих пор нет понимания, готовы ли США гарантировать военную поддержку европейскому контингенту, если он будет атакован россиянами. Без этого условия Лондон и Париж ранее заявляли, что не будут посылать войска в Украину.

Ранее Le Monde писала, что Франция может отправить в Украину до 6 000 солдат.

Напомним, депутат Верховной Рады назвал два главных условия для размещения европейских войск в Украине.

Война в Украине продолжается 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что РФ создаёт плацдарм для развития дальнейшего продвижения в Сумской области. По оценке военных, наступление ведётся в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность для областного центра. В частности, войска противника увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

