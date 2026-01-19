Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины признала избранным народным депутатом Романа Кравца, который является автором телеграм-канала "Джокер".

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Романа Кравца", - говорится в сообщении.

В ЦИК уточнили, что Кравец является следующим по очередности кандидатом, включенным в список партии "Слуга народа" под номером 153.

Кравец должен был занять место Дмитрия Наталухи, который стал главой Фонда государственного имущества.

В то же время народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк сообщил, что Кравец от мандата откажется.

Позже сам Кравец, как и прогнозировалось, отказался от депутатского мандата, о чем сообщил в комментарии изданию "Украинская правда".

Вместо этого Кравец уехал в Израиль, по его словам, на "законных основаниях" – из-за проблем со зрением.

Свое место, по словам Кравца, он уступает "самому достойному идущему после него человеку" – директору турагентства.

Следующим за Кравцем в избирательном списке от "Слуги народа" идет Сергей Карабута.

Напомним, весной прошлого года мессенджер Телеграм заблокировал паблик "Джокер". СМИ связывали "Джокер" с Офисом президента.

По данным журнала Forbes и расследования "Громадського", основным источником прибыли канала были медийные атаки на украинские компании с последующим вымогательством с них денег. Например, сервис Uklon сообщал, что "Джокер" вымогал у них 200 тысяч долларов за прекращение публичной критики.