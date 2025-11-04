Бывший журналист Дмитрий Слинько принял присягу народного депутата во время сегодняшнего заседания Верховной Рады. Он занял место Анны Колесник, которая сложила мандат.

Центральная избирательная комиссия 29 октября признала Слинько избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года по общегосударственному многомандатному округу от партии "Слуга народа".

Слинько родился 29 декабря 1979 года в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика". В 2019 году Слинько пытался попасть в Верховную Раду ІХ созыва от партии "Слуга народа", будучи беспартийным, но безуспешно.

С 2019 года он работал помощником народного депутата Евгении Кравчук, а в 2020 году вошёл в штат партии "Слуга народа".

До прихода в политику Слинько работал во многих СМИ: "UA: Первый", "1+1", "Фокус", "Корреспондент", "Интерфакс-Украина", "Лига", "Экономические известия", "Дело".

Напомним, в июне предшественница Слинько, Анна Колесник, лишилась статуса народного депутата. Причиной стало подозрение от НАБУ и САП во внесении ложных сведений в декларацию на сумму более 4,4 миллиона гривен.



А в октябре Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Колесник как народного депутата.

















