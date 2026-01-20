В закарпатском Мукачево произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Об этом сообщает сайт отслеживания сейсмической активности VolcanoDiscovery.

Судя по опубликованной карте, эпицентр подземных толчков находился непосредственно под населённым пунктом.

При указанной магнитуде колебания почвы могут чувствовать некоторые люди, в помещениях качаются люстры и другие висящие предметы.

Ранее в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла.

Также мы публиковали кадры из Турции, где было мощное землетрясение.

