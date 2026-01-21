Высший антикоррупционный суд арестовал имущество, изъятое правоохранителями во время обыска в офисе партии "Батькивщина", а также два гаража и три автомобиля, оформленные на мужа Юлии Тимошенко Александра. Средства на банковских счетах самой Тимошенко суд не арестовал.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Судьи рассматривали два ходатайства: об аресте имущества главы "Батькивщины" и её вещей, которые были изъяты во время обысков.

В начале заседания адвокат Тимошенко Александр Готин приобщил к делу декларации о доходах своей подзащитной с 2015 года. Он заявил, что следственный судья не может объединять эти два ходатайства в одно уголовное производство.

В свою очередь прокурор считает, что разделение ходатайств может свидетельствовать о затягивании дела.

После заслушивания доводов сторон суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, арестовав имущество Александра Тимошенко, но не наложив арест на средства на счетах его супруги.

Сегодня прошло уже третье заседание ВАКС по этому поводу. Первое рассмотрение ходатайства об аресте имущества Тимошенко состоялось 19 января, а второе - 20-го числа. В обоих случаях адвокаты нардепа просили сделать паузы в заседаниях для более детального ознакомления с запросами стороны обвинения.

Напомним, самой Тимошенко ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 33 миллиона гривен.

Ранее мы подробно рассказывали, за что против неё возбудили уголовное дело.