Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уголовное дело Национального антикоррупционного бюро против главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Своё мнение по этому поводу он высказал в ходе онлайн-общения с журналистами.

Президент не считает это расследование политическими репрессиями, как заявляет глава "Батькивщины", и не видит их связи с возможными выборами президента.

Зеленский сказал, что у Тимошенко, "наверное, было желание все-таки что-то сделать с монобольшинством". По его словам, это не первая и не последняя попытка влиять на нардепов, многие из которых хотят покинуть Верховную Раду, "но есть вызовы войны и нужно работать", и пока, по его оценке, парламенту удается принимать нужные законы.

Между тем Тимошенко связала уголовное дело против себя с предстоящим подписанием мирного соглашения и выборами.

"Они сейчас, накануне подписания мирных документов и проведения выборов, зачищают тех, кто идеологически встает на принципиально другие позиции", - заявила Тимошенко на возобновлённом заседании Высшего антикоррупционного суда об аресте ее имущества.

Суд сделал заседание открытым для прессы, на него Тимошенко пришла в маске и объяснила это тем, что плохо себя чувствует.

Вскоре после ее выступления в заседании объявили перерыв до завтра. Сторона защиты депутата заявила, что ей не хватило времени ознакомиться с материалами ходатайства.

Ранее мы сообщали, что почти все народные депутаты, с которыми суд запретил общаться Тимошенко в качестве меры пресечения, состоят в партии "Слуга народа".

Подробнее о деле против Тимошенко мы писали в отдельном материале.