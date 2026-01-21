Послезавтра, в пятницу, 23 января польские фермеры планируют начать новую забастовку на польско-украинской границу перед пунктом пропуска "Долгобычев – Угринов".

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная таможенная служба Украины со ссылкой на информацию польской стороны.

Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска со смежной стороны, будет продолжаться с 11:00 до 15:30 по польскому времени (с 12:00 до 16:30 по киевскому). В целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня 23 января, сказано в публикации.

Таможенная служба призвала учитывать эти обстоятельства и для пересечения границы выбирать альтернативные пункты пропуска.

Напомним, с осени 2023 года на границе регулярно устраивают акции протеста польские аграрии или перевозчики. Так, в мае прошлого года было ограничено движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" из-за акции перевозчиков.

Участники протестов требовали запретить импорт украинской сельхозпродукции, а также вернуть ограничения для украинских перевозчиков, отмененные европейцами из-за войны.