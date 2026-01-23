Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Это произошло после прекращения полномочий его предшественника.

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата ЦИК.

В Комиссии сообщили, что получили из Аппарата Верховной Рады документ о досрочном прекращении депутатских полномочий народного депутата Украины Александра Кабанова, который был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года по списку партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Сергея Карабуту, следующего по очередности кандидата, включённого в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для регистрации нардепом Карабута должен подать предусмотренные законом документы не позднее чем через 20 дней. После их получения ЦИК принимает соответствующее решение не позднее пятидневного срока.

Напомним, после смерти нардепа от "Слуги народа" Кабанова, а также назначения Дмитрия Наталухи главой Фонда госимущества, у партии должны появиться два новых представителя.

Следующим в очереди по избирательному списку на вакантное место должен быть Роман Кравец, которого СМИ связывали с телеграмм-каналом "Джокер". Однако он отказался от мандата. А следующим в списке был Карабута.

