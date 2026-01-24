Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск запустит продажи гуманоидных роботов в 2027 году.

Об этом бизнесмен рассказал во время выступления на форуме в Давосе.

По его словам, до конца следующего года будут завершены тесты по надежности и "очень высокой безопасности".

Маск рассказал, что роботы будут иметь "широкий спектр функциональности" – смогут выполнять все задачи, которые ему будут ставить.

Другие заявления Маска:

искусственный интеллект станет умнее любого человека уже в 2026-27 гг. К ИИ станет умнее всего человечество в целом;

роботакси Tesla в феврале получат полное разрешение на автономное вождение в Европе и, возможно, в Китае. К концу года они станут "очень распространенными в США";

SpaceX начнет запускать спутники с ИИ на солнечной энергии в ближайшие годы. Это позволит не занимать место на Земле и почти неограниченно масштабировать ИИ.

Ранее мы писали, что Министерство войны США будет использовать нейросеть Маска Grok для принятия военных решений. Кроме прочего она будет мониторить для Пентагона социальную сеть Х, принадлежащую бизнесмену.

Также Маск заявлял, что в будущем роботы с ИИ возьмут себе всю обязательную работу людей.