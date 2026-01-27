В ночь на 25 января в поселке Богородичном Донецкой области ограбили скит Святогорской лавры.

Об этом сообщается на сайте лавры.

Сторож обнаружил взломанные ворота и вскрытые двери, на земле были следы колёс грузовика и множество человеческих следов, что указывает на то, что орудовала целая банда.

Со звонницы исчезли 8 из 10 колоколов. У центрального, самого большого, колокола весом 1,3 тонны оторвали язык, второй по величине колокол (600 кг) сбросили на пол. Остальные колокола спустили вниз по лестнице и вынесли через храм, перед этим оторвав и бросив языки.

Также вынесли четыре подсвечника, из алтаря украли Евангелия, лампады, подсвечники, семисвечник и распятие.

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области ограбили Кафедральный собор Пресвятой Троицы.

Также мы писали, что на Закарпатье священник задержал вора, который украл деньги из ящика для пожертвований на лечение больного ребенка.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.