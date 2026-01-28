Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был шокирован "опасным психологическим состоянием" президента США Дональда Трампа после встречи с ним в Мар-а-Лаго.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Публично Фицо таких оценок не давал. В Белом доме заявили, что эта информация - фейк.

Журналисты утверждают, что своими впечатлениями от личного общения с президентом США Фицо поделился с лидерами Евросоюза на саммите на прошлой неделе.

Фицо якобы заявил им, что Трамп "сошел с ума".

Отметим, что публично Фицо таких оценок не только не подтверждал, но и наоборот - поддержал президента США и последнюю встречу с ним называл отличной.

Кроме того, после упомянутого выше саммита ЕС Фицо жестко раскритиковал не Трампа, а лидеров Евросоюза. А президента США как раз поставил в пример европейцам.

Напомним, недавно мы публиковали видео о том, как Трамп в ходе брифинга начал показывать весьма странные выражения лица.

Ранее британская пресса писала, что "странные" публичные выступления Трампа "ставят под сомнение его умственные способности".