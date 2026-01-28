Во Львове правоохранители задержали подозреваемого в убийстве поселкового головы Симеиза, что в Крыму, Кирилла Костенко. Происшествие случилось в 2013 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Тогда "Мерседес" Кирилла Костенко расстреляли из автомата прямо перед зданием поселкового совета.

Согласно данным следствия, подозреваемого удалось выследить после восстановления утраченных материалов уголовного производства.

Полиция сообщает, что сожженный автомобиль преступников с оружием нашли сразу. Был установлен маршрут отхода и изображение подозреваемого.

Под подозрение попал неоднократно судимый уроженец Львовской области 1979 года рождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Ранее ГУР заявило, что в Киеве задержана 35-летняя белорусская журналистка Инна Кардаш по подозрению в шпионаже. Однако позже сообщение удалили.

Напомним, накануне также была установлена личность убийцы четырёх полицейских в Черкасской области. Им оказался бывший военнослужащий.