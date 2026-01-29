Власти Литвы решили не высылать российского оппозиционера и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Леонида Волкова, который раскритиковал Кирилла Буданова и назвал нацистом главу "Русского добровольческого корпус"а Дениса Капустина.

Как передает Delfi, об этом заявил министр внутренних дел страны Владислав Кондратович.

Как сказал министр, литовский Департамент государственной безопасности провел широкое расследование в отношении Волкова, во время которого оценил не только его ставшее резонансным высказывание, но и позицию Украины.

"В ходе оценки не было выявлено никаких обстоятельств, указывающих на то, что Леонид Волков оказывает поддержку российскому режиму и его продолжающейся агрессии против Украины. Следовательно, представитель российской оппозиции имеет действующее временное разрешение и может продолжать проживать в Литве", - заявил глава литовского МВД.

Напомним, после инсценировки гибели главы РДК Волков написал бывшей коллеге: "Сдох нацик". Также он выразил надежду, что в Украине "сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное ворье". Женщина тут же опубликовала личную переписку с Волковым, после чего им заинтересовался миграционный департамент Литвы.